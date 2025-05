Érettségi: 5 dolog, amit vigyél magaddal

Hétfőn a magyarral megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Korábban összegyűjtöttük, miként érdemes kihasználni a hosszú hétvégét a végzősöknek. Most összeszedtük azt is, mit érdemes a táskába pakolni az érettségi vizsgák idején.

Néhány dolog nem hiányozhat az érettségi vizsgáról

Forrás: Freepik

Ezt vidd magaddal az érettségire!

Kötelezők

Az érettségire kötelező magukkal vinni a diák- és a személyi igazolványt. Matekon szükség lehet a függvénytáblázatra, vonalzóra, szögmérőre, körzőre, számológépre, történelem- és földrajz vizsgán pedig az atlaszra. A tolltartót talán említenünk sem kell...

Innivaló

A folyadékpótlásról mindenképpen érdemes gondoskodni. A kávét és a különböző energiaitalok csak ideig-óráig hatnak, ráadásul gyorsítják az anyagcserét. Aki élénkítő hatásra vágyik, annak ajánljuk a zöld teát, szomjoltásra a sima víz a legideálisabb.

Harapnivaló

Néhány gyorsan és könnyen elfogyasztható falattal is érdemes készülni. Most bűntudat nélkül jöhet a csoki, de jó szolgálatot tesz a müzliszelet, a szőlőcukor és a banán is.

Papírzsebkendő

Előfordulhat, hogy éppen az érettségi vizsga közepén tör tánk a tüsszögés, köhögés, ezért a papírzsebkendőről semmiképpen se feledkezzünk meg. Illő elkerüli a vizsgalap összemaszatolását is, az evés utáni kéztörlés lehetőségéről szintén gondoskodjunk.

Önbizalom

Az izgalom bizonyos mértékig egészséges. Hiába azonban a rengeteg tanulás, magolás, különórára járás, ha nem párul egy jó adag önbizalommal.