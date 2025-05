Súlyos baleset az érettségi reggelén: mentőhelikopter landolt a forgalmas út mellett

Súlyos baleset történt hétfő reggel az érettségi vizsgák kezdetének napján Tatán, az 1-es úton, az Építők parkjánál lévő gyalogos-átkelőhelynél. Egy nőt ütött el egy jármű az átkelőn, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett - számolt be róla a kemma.hu.

Az érettségi napján történt baleset Tatán

Forrás: MW/archív

A helyszíni információk szerint a baleset következtében a gyalogos súlyosan megsérült, mentőhelikoptert is érkezett a helyszínre. A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál szerint az eset jelentős forgalmi fennakadásokat okozott a környéken. A helyszín különösen frekventált, mivel ezen az útvonalon közlekednek a Tatabányáról Tatára érkező helyközi buszjáratok is, amelyek sok diákot szállítanak. Mint ismeretes, országszerte ma kezdődnek a 2025-ös érettségi vizsgák, így a baleset nehezítheti a diákok bejutását is az iskolákba. Hétfőn a magyar érettségivel kezdenek a diákok.