Diákbarát, teljesíthető volt a magyarérettségi az egyik vasi iskola humán munkaközössége szerint

A magyarérettségin az I. feladatlap egy szövegértési-nyelvi és egy irodalmi feladatsort tartalmazott. Előbbiben nevekről szóló szöveget kaptak a diákok. Az irodalmi feladatlap pedig a tanulmányok alatt megszerzett irodalmi tájékozottságot mérte.

Kreinbacher Elena a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban állt neki az érettségi feladatsornak.

Fotó: Szendi Péter

– A szövegértési feladat jól érthető, a hétköznapi életből vett, diákbarát, aktuális szöveg volt és terjedelmében is jól befogadható. Klasszikus feladattípusokat párosítottak hozzá. A szöveg – jellegéből adódóan – inkább a logikai képességet mérte, kevésbé a nyelvtanit. Az irodalmi feladatlapot többségében a törzsanyagból állították össze: korstílusokra, műfajokra, fogalmakra kérdeztek rá és jól ismert, klasszikus memoriterek szerepeltek benne. Jól megoldható volt ez is. Az utolsó – a dominós – feladat az őszi érettségiben szerepelt először. Ez is a logikai képességekre alapoz – az egyik gyereknek könnyebbséget, a másiknak buktatót jelenthetett.

Érettségi magyarból: a II. feladatlap

A dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjtötte. Ezután kapták kézhez a diákok a II. feladatlapot, amely egy műértelmező szöveg alkotását várta el a vizsgázóktól: ez lehetett egy mű értelmezése vagy témakifejtő esszé.

– Befogadható Örkény-novellát – Meddig él egy fa? – kaptak az érettségizők az elsőben, aminek a gyerekek nagy része örülhetett. Az író a 12. osztályos kötelező anyag része. Ha fel tudták eleveníteni, amit tanultak róla, akkor a kapott elemzési szempontok széles teret adtak az értelmezésnek. A választható 2. feladat – a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhattak egy általános témakifejtő esszét – jóval magasabb szintű irodalmi tudást feltételezett. A jó képességű, irodalom iránt érdeklődő gyerekek láthattak benne több fantáziát. Összességében megoldható volt a feladatsor. Mind a szövegértés, mind a novellaelemzés kedvező, érthető volt a gyerekek számára. Aki folyamatosan készült, az tudta teljesíteni – hallottuk.