Sokan drukkolnak az érettségizőknek

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, hétfőn kezdődnek az érettségik, az első nap a magyar érettségivel kezdenek a diákok. Pintér Viktória magyartanár szerint az új rendszer legnagyobb újdonsága a nyelvi-irodalmi feladatlap, amely a diákok lexikai tudását is számon kéri. - Nem igazán lehet megmondani, hogy konkrétan mire lehet számítani, hiszen ezt a részt éppen azért vezették be, hogy általános műveltséget, háttértudást mérjen. A szombathelyi premontrei gimnázium magyartanárával készült beszélgetésünket itt olvashatja.

Kezdődnek az írásbeli érettségik, sokan szurkolnak a diákoknak.

Szurkolunk az érettségizőknek

A komoly megmérettetéshez többen is szurkolnak és buzdítják a diákokat a közösségi oldalaikon. Többek között V. Németh Zsolt államtitkár, Vas vármegye országgyűlési képviselője, Vámos Zoltán Vas vármegye főispánja és Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is, aki megköszönte a felkészítő tanárok, szülők és iskolai dolgozók áldozatos munkáját is.