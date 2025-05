Farkas Bertalan űrutazása: 45 éve rajtolt a Szojuz-36 űrhajó

"1980. május 26-án, moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, budapesti idő szerint 20 óra 20 perckor a Szovjetunióban felbocsátották a Szojuz—36 űrhajót. Az űrhajón tartózkodó nemzetközi személyzet parancsnoka Valerij Kubászov, a Szovjetunió űrhajós-pilótája,kutató űrhajósa, Farkas Bertalan, a Magyar Népköztársaság állampolgára. A Szojuz—36 űrhajó a tervek szerint összekapcsolódik a Szaljut—6—Szojuz—35 űrkomplexummal, s ezt követően együttes kutatómunka kezdődik Leonyid Popov és Valerij Rjumin űrhajósokkal, akik 1980. április 9-e óta dolgoznak Föld körüli pályán. Az újabb nemzetközi űrrepülés résztvevői az Interkozmosz együttműködési programja keretében folytatják a szocialista országok közös űrkutatási célkitűzéseinek megvalósítását. A munka során korábban már csehszlovák,lengyel, NDK-beli és bolgár űrhajóshajtott végre űrrepülést szovjet űrhajóstársaságában" - kezdte terjedelmes beszámolóját a Vas Népe.

Az űrállomáson eltöltött nyolc nap alatt Farkas Bertalan világraszóló kutatási eredményeket ért el

Fotó: MW-archív/Bohanek Miklós

Ezt mondta a rajt előtt Farkas Bertalan

Jelentem: készen állunk a Szojuz-36 űrhajón végrehajtandó űrrepülésre, minden erőmet és tudásomat arra fordítom, hogy sikeresen teljesítsem a rám bízott megtisztelő feladatot

— mondotta az űrhajóból a rajt előtt Farkas Bertalan - írta a Vas Népe. Kitértek arra is: Farkas Bertalan sok társával együtt adta be jelentkezését, hogy irányítsák az űrrepülésre való felkészítésre. A nehéz kiválasztási követelményeknek megfelelve, 1978. március 20. óta tartózkodik a Jurij Gagarin Űrhajós Kiképző Központban, a Csillagvárosban, és készült annak a feladatnak a végrehajtására, amelyet a legnehezebbnek, de egyben a legszebbnek is tart az életben. A szocialista Magyarországon koránt sem kivétel, mégsem mindennapos az első magyar űrhajós, a Szojuz —36 kutató űrhajósa, Farkas Bertalan életrajza. Életútja elsősorban azt bizonyítja, hogy a hivatástudat, a szorgalom, a felelősséggel végzett munka töretlenül vezet előre. A nem könnyű katonai pálya nem okozott nehézséget a fegyelmezett, nyílt, derűs fiatalembernek, eredményei is jók voltak, így parancsnokai az első két év után javasolták, hogy a Szovjetunióban folytathassa tanulmányait. Eredményei itt is igen jók, sokszor kiválóak voltak, megszerezte mindazt a tudást, ami a korszerű, a hangsebességnél is gyorsabb repülőgépek vezetéséhez elengedhetetlen. Repülési gyakorlatai is eredményesek voltak, parancsnokai nem egyszer részesítették dicséretben.