Garantáltan diszkrét, biztonságos és szexmentes – az első magyar férfikölcsönzőt egy szombathelyi nő alapította

Férfikölcsönző: Hölgy, válassz!

Úgy tapasztalja, hogy a férfiak egy részéhez passzolnak a kötöttség nélküli kapcsolatok: tetszik nekik, hogy nem ők állják a számlát. A hölgyektől érkező megkeresésekre kétféle válaszuk lehet: igent vagy nemet is mondhatnak.

– Fél évbe telt létrehozni az oldal: szoftverfejlesztő, weboldal-fejlesztő, programozó is dolgozott rajta. Országos lefedettségben gondolkodtam, és abban is dolgozunk: regisztrált kísérőink adott esetben rugalmasak – az utazás részt természetesen a hölgy fizeti. Meg kell említenem az üzlettársamat, Kellner Dénest, ő a portál kommunikációs menedzsere, programozó, korábban a lovebox.hu oldalt üzemeltette, jócskán van tehát a netes társkeresésben tapasztalata. A regisztrált kísérőkről annyit: azt hittem, főleg a középkorosztályból lesznek majd érdeklődőink, de gyakorlatilag nincs korhatár, jönnek a fiatalok, és a hatvanas, hetvenes nők és férfiak is. Sikertörténetünk is van: két magányos idős ember találkozásából szerelem lett. Ők a második hónapban elköszöntek tőlünk. Akinek – miközben nálunk regisztrált – mégis beköszönt az életébe a párkapcsolat, az leiratkozhat vagy felfüggesztheti a tagságát – mondja.

A szolgáltatásról már volt szó. Jöjjenek az óradíjak: az alsó határ – amikor például vásárolni hívnak valakit – óránként 3 ezer forint, és a felső: egy ötdiplomás, hat nyelven beszélő kísérő, aki több tízezer forintos óradíjat határozott meg. Őt nem ruhát vásárolni vagy esküvőre bérlik, sokkal inkább egy yachton, golfklubban, társasági eseményen vagy magánrepülőn lesz egy nő társasága. Bármilyen meglepő, arra is volt példa, hogy egy kísérő nem kért pénzt, annyira tetszett neki a program, amire hívták, meséli Csilla.

Látni, és nem látszani

Az oldalon nyílt a regisztráció: a férfiak kísérőnek jelentkezhetnek, a nő választ, miközben a profilja mindvégig rejtve marad, csak annak jelenik meg, akivel fel akarja venni a kapcsolatot. A potenciális kísérők mostanra több mint százan vannak –

ők egy adatlapot töltenek ki, és

mindegyiküket anonim módon értékelhetik a hölgyek.

Aki sok „jó pontot” szerez, az átkerül a megbízható/VIP kategóriába, aki fekete pontokat – mondjuk azért, mert nem reagál vagy nem elég udvariasan egy megkeresésre – attól megválnak. A nyílt ügyfélszolgálat ablakban mindkét fél részéről várjuk a visszajelzéseket, segítünk a profil létrehozásában, magyarázza Csilla, és örömmel újságolja: a férfioldal sikere hívta életre a nőit: május végén élesedett a woman4you, ahová a nőket ott partnernőknek várják, ott az érdeklődő férfiak maradnak rejtve.