Feszültség a szombathelyi lakóparkban az áram miatt!

Sokszor leállnak a napelemek a Parkerdő lakóparkban, mivel túlfeszültség keletkezik a rendszerben, ezért kikapcsolnak az inverterek (feszültségátalakító tápegység) – olvasható a lakópark Facebook-csoportjában. A hozzászólásokból kiderül, a probléma nem most kezdődött (van, aki évről évre megfigyelhető romló tendenciáról ír). Az ott élők most közös fellépéssel szeretnék megoldani a meglehetősen sokakat érintő problémát. Többen is arról számolnak be, hogy a napelemek invertere éppen a legnaposabb órákban tilt le, vagyis az energiatermelés leghasznosabb időszaka esik ki, komoly veszteséget okozva ezzel a lakóknak.

Bosszantó, hogy a túlfeszültség miatt, éppen az energiatermelés leghasznosabb időszaka esik ki (illusztráció) Fotó: Frank Yvette

Egy hozzászóló szerint a probléma konkrét oka, hogy az E-on-tól érkező áram feszültsége 253 V fölé megy, emiatt állnak le a napelemes rendszerek, ám ezt a bejegyzés szerzője csak a kisebbik problémának látja, mivel ahogyan fogalmaz:

„a háztartási gépeinket általában 240-250 V feszültségre tervezik, azonban a konnektorból többször ennél magasabb feszültséggel kell működniük.”

Egy másik érintett azt írja, hogy az egymás utáni (5-6 pár percen belül) áramszünetektől kétszer is megzavarodott az inverterük. A napelem telepítője által küldött hibanaplóból pedig kiderült, hogy egyértelműen a magas hálózati feszültség volt a hiba oka. Az egyik lakónak pedig már tönkre is ment a kazánja, feltételezése szerint a folyamatos áramingadozás miatt. Ugyanakkor tudni véli azt is, hogy a 2027-re ígért hálózatfejlesztésig az ügyben nem lesz érdemi előrelépés.