Áprilisban is gyakran mozgott a föld a Kárpát-medencében

Közölte közösségi oldalán az áprilisi mérések friss adatait a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az intézmény 2025 áprilisában 8 földrengést és 133 bányarobbantást regisztrált Magyarországon és szűkebb környezetében. A hónap legjelentősebb, lakossági észlelésekkel is járó földrengése: 2025. április 12-én 7:09-kor (helyi idő szerint) egy 3,3-as magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar–szerb–román hármashatár közelében, Kübekháza közelében, amelyet több településen is érezni lehetett. Az antropogén eredetű szeizmikus események többsége áprilisban is bányarobbantásokhoz köthető.

Márciusban nagyobb volt a mozgás, akkor 44 földrengést és 127 bányarobbantást regisztráltak, ezek közül egyedül a salgótarjáni rengést lehetett érezni.