Döbbenetes magyar rekord: kifejlett kékcápa méretű víziszörnyet fogott ki egy horgász - videó

A Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület nyomán a nool.hu cikkében arról ír, egy óriásharcsa akadt a horogra, amely 265 centisre nőtt, kerülete 116 centiméter és 106 kilogrammot nyomott. Jankovich Krisztián vízben állós cserkeléssel, küszíváson sikerült kifognia a rendkívüli méretekkel rendelkező halat, amely hosszméretét tekintve túlszárnyalta az eddigi rekordot. A közösségi oldalon közzétett információkból aztán kiderült az is, hogy mi lett a hal további sorsa: természetesen visszaengedték azt a tóba.

A leghosszabb harcsa: Jankovich Krisztián horgász rekordot döntött

Forrás: pecaverzum.hu

Mint írják, a bejelentett magyarországi harcsarekordot Kovács Gábor tartotta korábban egy 230 centiméter hosszú, 113 kilós óriásharcsával, azonban a Széki-tóból Bányai Péter által kiemelt hatalmas harcsa tömege még ezt is jócskán túlszárnyalta: a rekordméretű harcsa 256 centisre nőtt és 119,4 kilogrammot nyomott, mely méretek egy kifejlett kékcápához hasonlók.

A kapitális harcsa kifogásának története

Mivel videóra vették az egész fárasztást, azt is pontosan tudni, hogy 20 óra 52 perckor emelték partra a harcsát. Jankovich Krisztián tehát bő háromnegyedóráig küzdött az óriással.

Brutális fárasztás volt egy nagyon erős felszereléssel, egy halibut horgászatra kifejlesztett, 221 centiméter hosszúságú, 30 librás tengeri bottal, ami Fin-Nor orsó, és rajta 76-os fonott futott, 7/0-ás horoggal. Nyilván vízben állva nehéz fárasztani, kicsit jobban nyitva volt a fék, mintha mondjuk csónakból történt volna

– árulta el Jankovich Krisztián a pecaverzum.hu érdeklődésére, aki már a küzdelem elején sejtette, hogy élete halával harcol.

Vasban is vannak emberméretű harcsák

Az elmúlt hetekben Vas vármegyéből is számoltunk be emberméretű fogásokról: egy horgász egyetlen hétvége alatt négy kapitális harcsát is horogra akasztott a Rábapaty melletti tóból.