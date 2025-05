A Haribo visszahívta egyik termékét, kannabisz került az édességbe

A visszahívásra azt követően került sor, hogy több ember is rosszul lett egy kilós kiszerelésű Haribo Happy Cola F!ZZ elfogyasztása után. A holland élelmiszerbiztonsági hatóság (NVWA) közlése szerint a fogyasztók közül többen szédülésről és rosszullétről számoltak be, köztük egy egész család is érintett lehet - írja a veol.hu.

A Haribo Happy Cola F!ZZ visszahívásra került.

Forrás: BBC

Haribo gumicukor visszahívás

A hatóság mintákat vett a bejelentések után, és a laborvizsgálatok során kannabisz jelenlétét mutatták ki. Bár eddig mindössze három csomagot találtak szennyezettnek, a Haribo úgy döntött, hogy az egész érintett tételt visszahívja elővigyázatosságból. A kérdéses édességek lejárati ideje 2026. január.

A cég együttműködik a rendőrséggel, hogy kiderítsék hogyan történhetett az eset. A Haribo szerint a visszahívás kizárólag Hollandiára vonatkozik, más országokat nem érint az ügy.

További részleteket veol.hu oldalán olvashat.