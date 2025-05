Ezekkel a szakmákkal könnyű elhelyezkedni Vasban – megnéztük az álláshirdetéseket

Villanyszerelő, gépkezelő, értékesítő – ha valaki ezek közül bármelyik szakmában otthon van, gyakorlatilag válogathat az állásajánlatok közül. A profession.hu friss hirdetései szerint értékesítőből is közel százat keresnek Vas megyében, tehát ez is a hiányszakmák közé sorolható. A karbantartók és villanyszerelők is rendkívül kelendőek, nem ritka, hogy egy-egy gyár egyszerre több szakembert is felvenne, de nem talál megfelelő jelentkezőt.

Vasi hiányszakmák: a villamosmérnökök, villanyszerelők szinte válogathatnak az ajánlatok között

Forrás: Freepik/illusztráció

Vasi hiányszakmák: ahol biztosan kapkodnak a munkavállalókért

A profession.hu adatai szerint jelenleg több mint 415 nyitott állás érhető el Vas vármegyében, és ezek jó része kifejezetten visszatérő szakmákra keres jelentkezőket.

A legtöbb hirdetés szakmunka kategóriában szerepel – összesen 117 betöltetlen állás van itt, így aki kézzel, géppel, szerszámmal ügyesen bánik, most könnyedén elhelyezkedhet.

A kereskedelem és értékesítés is bővelkedik lehetőségekben, közel 100 ajánlat várja a jelentkezőket. Sok pozíció ugyan vállalkozói jogviszonyhoz vagy jutalékos bérezéshez kötött, de akadnak bejelentett, stabil állások is, például területi képviselőként, orvoslátogatóként vagy üzletkötőként.

A fizikai, segéd- és betanított munkák területén is érzékelhető a munkaerőhiány: 51 pozíció nyitott jelenleg. Ezek gyakran gyári környezetben végzett, betanított feladatok, például csomagolás, címkézés, vagy gépek kezelése.

Mérnök kategóriában 37 hirdetés szerepel, ezek többsége felsőfokú végzettséget és nyelvtudást is igényel Itt jellemzően projektmérnököket, fejlesztő- és villamosmérnököket, valamint minőségbiztosítási és energetikai szakembereket keresnek.

Mik a leggyakoribb keresett pozíciók?

Szakmunkák

Az egyik legnagyobb kereslet továbbra is az alábbi szakmák iránt mutatkozik: a hirdetéseket böngészve számos villanyszerelő, villamossági technikus álláslehetőséget láthatunk, de keresnek bőven vízvezeték- és gázszerelőt, illetve lakatost is. CNC forgácsoló, szerszámkészítő, targoncás - úgy tűnik ezekből is hiány van Vasban, ahogy a karbantartók és a technikusok is ritkaságnak számítanak.