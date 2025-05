A Hősök tornya a kőszegi örökség tornya lesz - döntöttek a sorsáról

Amint arról korábban már beszámoltunk, pozitívan bírálták el a kőszegi önkormányzat Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi partnerségben benyújtott pályázatát. A 375 millió forintot meghaladó nyertes TOP Plusz pályázat a Hősök Tornya, Tábornokház, Lábasház felújítását célozza. A Hősök Tornyában egy kis léptékű épületrekonstrukció valósul meg és egy új, modern, a 21. századi turisztikai igényeket kielégítő várostörténeti tárlatot és turisztikai fogadópontot alakítanak ki. Az ideérkező látogatók a „Kőszeg város története kőszegi hősök" tematikus kiállítás mellett átfogó információt kapnak a város látnivalóiról, így a helyszín kiindulási pontként is szolgál majd a városnéző túrákhoz.

Hősök tornya projekt: Révész József, Ágh Péter, Básthy Béla és Marton Ferenc a sajtótájékoztatón

Fotó: Kámán Zoltán

A Hősök tornya megújítása

– Különleges történetű épület megújítását tűzték ki célul. Építői 1914/15 fordulóján kezdték meg munkájukat: emléket akartak állítani az 1. világháború áldozatainak. A Hősök tornya, melynek tornyából pazar kilátás nyílik a városra, végül 1932-ben a török ostrom 400. évfordulóján épült, és emlékeztet mindkét világháború kőszegi hőseire is. Az épület ma már országos műemlék, Kőszeg 20. századi történetének szimbolikus kezdetét hordozza. Mi most úgy kezdünk neki a projektnek, hogy szeretnénk történelmet csinálni: 2032-re, a török ostrom 500. évfordulójára olyan munkát végezni, ami újra befolyásolni képes a város történetét. E munka első eleme a Hősök tornya megújítása: benne egy kiállítással is, amely elmeséli majd az épület születésének történetét és a 20. század kőszegi hőseire is emlékezik, akik számára hazájuk és identitásuk volt az első, a cél érdekében felülemelkedtek az aktuális gazdasági nehézségeken is – fogalmazott a tájékoztatón Básthy Béla polgármester.

A munka előkészítő részét már elvégezték

A munka előkészítő részét már elvégezték. A projekt együttműködő partnerei közül elsőként Balogh Csaba, a Konkrét Stúdió Kft. ügyvezetője, tervező ismertette a beruházás építészeti terveit és a leendő kiállítás „rétegeit”.

Dr. Virágh Zsolt és Balogh Csaba a szerdai projektnyitó rendezvényen

Fotó: Kámán Zoltán

Alapos vizsgálódással kezdődött a munka: építéstörténeti dokumentáció készült, szerkezeti-statikai vizsgálat, festőrestaurátori kutatás és faanyag-védelmi szakvélemény is. A tető komplett rekonstrukción esik majd át, teljes fedéssel, szerkezeti javításokkal, erősítéssel.

A rekonstrukció magában foglalja az épület belső felújítását – többek között a három szintet átfogó eredeti falépcső felújítása is feladat –, elektromos- és fűtéskorszerűsítését, valamint a Tábornokház esetében az ügyfélforgalomhoz szükséges mértékben a fogadóhelyiségek és vizes blokk felújítását, épületinformációs rendszer kiépítését is.

