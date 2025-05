Bicikliút a hóviharban - Egy fáradhatatlan generáció, akik a munkára születtek

Kisőrsi-Farkas Zsófia

Fotó: Szendi Péter

Történészként Varga Zsuzsanna a kötet három nagy érdemét és újdonságát emelte ki: különleges műfajt teremtett a szerző azáltal, hogy a sok interjúalanya közül kiválasztott egy olyan női életutat, akinek a hétköznapi élethelyzetekkel, gondokkal átszőtt története adja az egyes fejezetek nyitányát. Ezt az egyéni életutat illesztette be a szombathelyi/vasi hatalmi struktúrába, gazdasági-politikai viszonyokba, és elhelyezte az országos háttérben is. A három szint összekapcsolását mondta különlegesnek. A kötet főhőse Jutka 1939-ben született – ő képviseli azt a nagy létszámú – 1, 2 milliósra becsült – társadalmi csoportot, ingázó tömeget, akik a Kádár-korszakban falun születtek, és első generációs munkásokká váltak. Kiemelte a sokféle forrás – az interjúalanyokon kívül levéltári anyagok, statisztikák, a korabeli sajtó, filmek, művészet, karikatúrák stb – használatát, és hogy a sokféle műfajt sikerült összefűznie. A harmadik nagy tudományos értéknek nevezte, hogy különböző diszciplínák felé is nyitott volt az érdeklődése: a történettudomány mellett a szociológia, a szociográfia, a néprajztudomány és a pszichológia is érdekelte – ezeket is ötvözte olvasmányos módon.

Kisőrsi-Farkas Zsófia bevallotta: mindig arra volt kíváncsi, hogy az átlagemberek hogyan élték a mindennapjaikat. A háború után megindult az iparosodás, ami felszívta a vidéki munkaerőt is.

A ’60-as években nagyon sokan dolgoztak gyárakban, nagy részük falusi származású gyári munkás volt. Az foglalkoztatta: miért bicikliztek naponta 20-30-40 kilométert ezek a nők. A centralizált államban a helyi sajátosságok különösen érdekelték, hogyan hatott ezekre az emberekre a média, a politikai vezetők döntése és a társadalmi nyomás, a gazdasági, kulturális helyzet – így állt össze a forrásbázis, és formálódott az izgalmas, kerek történet az évek alatt. A beszélgetésben szóba került a vasi ingázás sajátossága: a legtöbb munkásnő a közeli falvakból járt be. A fejletlen tömegközlekedés idején sokszor gyalog vagy kerékpárral kellett közlekedniük. Minden nap hazamentek és nagyon dolgos, erősen munkacentrikus életet éltek: napi nyolc óra munkájuk után még mezőgazdasági munkát végeztek, akár tehermentesítve a szüleiket. Nógrádban a férfiak váltak napi ingázóvá – a salgótarjáni nehézipari üzemek, a környékbeli bányák okán – vetette közbe a nógrádi származású Varga Zsuzsanna.

Ingázó nők a Cipőgyárban, Szövőgyárban

A szerző meghatározó interjúélményeit mesélte: nagymamája munkatársaival, a Cipőgyárban és a Szövőgyárban, Keriparban dolgozó asszonyokkal, férfiakkal is beszélgetett.

Kiderült, hogy a faluról származó, első generációs gyári munkások nagyban különböznek azoktól, akik 2. vagy 3. generációs gyári munkás családból származnak. A rendszeres ingázás mellett a munkakörülményeik is mostohák voltak: három műszakban, az egészségüket veszélyeztető és nem éppen jól fizető nehéz fizikai munkát végeztek. A falusiaknak ez maradt (még ezekért a helyekért is harcolniuk kellett, hiszen egy állásra tízen-húszan is jelentkeztek), a jó munkahelyekre leginkább a városi származásúakat vették fel. S ha valaki nagy nehézségek árán végre bejutott az egyik gyárba, tömegközlekedés híján csak néhány évig bírta az ingázást.