A Horizont szerdán zárul Jákon

Szerdán zárul a „Horizont” című kiállítás Jákon, az Ady Endre Művelődési házban, melyet Tárczy Orsolya és a Vasi Amatőr Alkotók csapata hozott el Jákra. Nem először, és remélhetőleg nem is utoljára – tudjuk meg Kecskés Andrea helyi művelődési szakembertől. A helyi közönség évről évre nyomon követheti a művészek fejlődését, kifinomultabbá váló technikáit és egyre mélyebb művészi megnyilvánulásait.

Jákon szerdán zárul a Horizont

Fotók: Szilveszter Matuska

Kitágul a jáki horizont

A kiállított alkotások most is sokszínűek: különböző stílusokban, technikákkal készültek, közös vonásuk azonban az érzelmekkel telt, gazdag vizuális világ, amely megérinti a szemlélőt. A „Horizont” nemcsak címében, de hangulatában is tág teret adott az alkotók fantáziájának – a képek új nézőpontokat nyitnak, határokat oldanak fel, és belső utazásra hívják a látogatót.

Fotó: Szilveszter Matuska

Izgalmas lesz!

Már a megnyitó sem követte a klasszikus sablonokat, a záróesemény pedig még inkább szakít a megszokottal. Egy igazi májusi kavalkád várja az érdeklődőket: vásári forgatag, tánc és közösségi ünneplés teszi teljessé a finisszázst.

Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne részese lenni ennek a különleges estnek – a vizualitás, az alkotás és a közösség örömének ünnepén.

Fotó: fotók: Szilveszter Matuska

Fotó: Kecskés Andrea

