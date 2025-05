Cseresznyelégy, lisztharmat, szőlőmoly - ezek a legfontosabb teendők a gyümölcsösökben

Az átlagosnál hűvösebb időjárás jellemezte az egész tavaszt, a nappali maximum hőmérsékletek elmaradtak az ilyenkor megszokottól, éjszaka és hajnalban pedig gyakran kifejezetten hideg volt. Az alacsonyabb hajnali hőmérsékletek, a viszonylag nagy napi hőingadozás és a jelentős páralecsapódás meghatározták, hogy milyen kártevőkkel ell számolniuk a gyümölcstermesztőknek - mutat rá elemzésében a Vas Vármegyei Kormányhivatal.

Megjelentek a tavaszi kártevők a gyümölcsösökben

Az időjárási körülmények a cseresznyefákon kedveztek a fekete cseresznye levéltetű kolóniák kialakulásának, helyenként erősen károsodott hajtásvégekkel is találkozhatunk. A következő időszakban számítani lehet még a cseresznyelégy megjelenésére is, ezért azt javasolják: a kerttulajdonosok helyezzék ki a sárga ragacsos lapokat, amelyekkel jól nyomon követhető a kártevő rajzása.

Az almán a lisztharmat tüneteinek terjedését tapasztalható, melynek fejlődése az átlaghőmérséklet emelkedésével felgyorsulhat és tovább fokozódhat. Felmelegedés esetén az „almavarasodás” is kárt tehet a gyümölcsfáik levelében, a fejlődő gyümölcsökben. Rajzik az almamoly is, igaz, a hűvösebb időjárás miatt egyelőre még vontatottan. A levéltetvek jelenléte szintén fokozott figyelmet érdemel. A nehezen pusztítható vértetvek fehér telepeivel is találkozhatunk. Itt a megelőzés érdekében érdemes megfelelő időben kiritkítani a koronát, hogy ne legyenek benne mélyárnyékban levő részek, és a vízhajtásokat is tartsuk kordában.

Kártevők a gyümölcsösökben: fontos a megelőzés

A szőlőben a lisztharmat-fertőzés kialakulásával kell számolni, melynek megakadályozása érdekében javasolt lehet a megelőző védekezés megkezdése - írják. A peronoszpóra-fertőzés jelenleg kevésbé tapasztalható, megindulását az éjszakai alacsony, +10 Celsius-fok alatti hőmérsékletek akadályozzák. Rajzik azonban a tarka szőlőmoly, a lárvakelés vármegyénkben, időjárás függvényében, június első hetére tehető. A szőlő levélatka és a gubacsatka már több ültetvényben okozott kárt, ezért folyamatos megfigyelést és a megelőző védekezést javasolnak a szakemberek.