Kéknyelv betegség: az agrárminiszter rendelete könnyítéseket hozott

Kiemelt cél a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályainak egyszerűsítése, amely alapján a betegség esetleges magyarországi megjelenése esetén megszűnnek a korábban meghatározott szigorúbb, az elmúlt időszakban megváltozott uniós szabályozás alapján szükségtelenné vált hatósági intézkedések, és a módosítás eredményeként jelentősen csökkennek az állategészségügyi hatóság adminisztrációs terhei – írja április 30-i számában a Magyar Közlöny.

Kéknyelvbetegség: könnyítéseket hozott a miniszteri rendelet

Csökkenthetők a kéknyelv miatti károk

A miniszteri rendelet módosításának következtében megszűnik a virológiai vizsgálat során pozitívnak bizonyuló állatok leölési kötelezettsége, eltörlésre kerül a védő- és megfigyelési körzet elrendelésére, a készenléti terv összeállítására és az Országos és Helyi Járványvédelmi Központ felállítására vonatkozó kötelezettség, valamint a megfigyelési idő 30 napról 60 napra módosul.

A módosítás eredményeként a betegség által okozott gazdasági károk csökkenthetők az állattartók számára, állataik a betegség átvészelését követően a megfigyelési idő kedvező alakulása esetén újból forgalomképessé válhatnak.

Előzmények

Mint lapunk is megírta, több országban, köztük Németországban, Belgiumban és Hollandiában is komoly károkat okozott ez a kór. Később pedig Ausztria nyugati részén is megjelent, veszélyeztetve a helyi állattenyésztést. Vármegyei körképünkben több gazdát is megkérdeztünk, akik elmondták: nem is hallottak addig erről az újabb járványról. Mindenki abban bízott, hogy a kéknyelv-betegség remélhetőleg el sem jut idáig. Ettől függetlenül a védekezést már csak emiatt sem hanyagolták el, ami egyébként is folyamatosan fennáll a száj- és körömfájás miatti előrelátás és óvatosság miatt.

