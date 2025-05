Tizennyolc hajóval több mint négyszázan szálltak vízre: ilyen volt a második kenus szezonnyitó a Rábán - fotók

Bálint László, a csákánydoroszlói Kormorán Kenu Egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta: mindenekelőtt köszönet V. Németh Zsolt államtitkárnak, országgyűlési képviselőnek, aki nélkül a látogatóközpont nem jöhetett volna létre. Kiemelte: fontosnak és örömtelinek tartja, hogy az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával jó kapcsolatot tartanak fönn - tapasztalata szerint nem sok hasonló együttműködésre van példa az országban. A kenus majális is közös erővel jött létre.

Kenus majális - másodszor is nagy sikerrel. Fotó: Szendi Péter

Kenus majális - a nagy vízre szállás

Ami pedig a kenus majálist illeti: a Magyar Vízitúrázók Szövetsége kezdeményezésére tavaly valósult meg először - hat helyen az országban, köztük a Rábán - a "nagy vízre szállás". Az első alkalom mindjárt óriási sikert hozott, nem volt kérdés a folytatás. Bár most központi támogatás erre a programra nem érkezett (másra igen), támogatók helyben is voltak bőven.

Messze földről is jöttek túrázók - nagy a vonzerő. Fotó: Szendi Péter

Az idei nyitányra is több mint négyszázan regisztráltak - jöttek volna többen is, de keretek közé kell szorítani a túrát: nemcsak az eszközök végessége, hanem a biztonság okán is. Az idén 18 hajó mozgott a folyón, forgószínpadszerűen, minden egyes hajó csak szakképzett kísérővel szállhatott vízre. Bálint László elmondta azt is: a 48 tagot számláló Kormorán egyesületből negyvenen részt vettek a szezonnyitón, sőt: már három hete dolgoztak a sikerért. Még szerdán este is el kellett indulniuk motorfűrésszel, hogy szabaddá tegyék az utat egy váratlanul "teljes zárat" produkáló szakaszon. Ilyen a Rába - gyönyörű és szeszélyes.

Gazdag nap volt - sok támogatóval, minden hajóban kísérővel.

Fotó: Szendi Péter

Amint dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója ugyancsak a helyszínen elmondta: a Rába - amely itt nemcsak a nemzeti park része, hanem Natura 2000 terület is - az egyik legtermészetesebb állapotában megmaradt folyó az országban. Ami azt jelenti, hogy a szezonnyitó fontos célja természetei értékeinek bemutatása. De nemcsak a nemzeti park környezeti-nevelési munkatársai vettek részt az eseményen - bemutatva a folyó élővilágát -, hanem vízitúra-vezetői engedéllyel rendelkező munkatársai is.