Kereszténydemokrata est a keresztények segítéséről

Szerdán délután öt órakor majdnem megtelt a szombathelyi Martineum nagyterme, ahol a már hagyományosnak tekinthető Kereszténydemokrata Esték sorozat aktuális találkozóját tartották. Elsőként Harangozó Bertalan, a Kereszténydemokrata Néppárt Vas vármegyei elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Emlékeztetett az előző évek és alkalmak eseményeire és vendégeire, akik mind a kereszténydemokrácia értékeiért küzdenek. Felidézte azokat a honfitársainkat is, akik hazánkban, a kommunizmus évtizedei alatt szenvedtek hitük miatt – és többen közülük az életükkel fizettek érte. Végül János evangéliumából idézett, ahol Jézus saját tanítványait figyelmezteti azokra, akik majd gyűlölni fogják őket.

Keresztények segítése – előadás Szombathelyen

Fotó: Cseh Gábor

Üldözött keresztények a világban

Az est vendége, Azbej Tristan, a Külgazdasági Minisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárának előadása következett. Elmondta: immár nyolc éve vezeti a Hungary Helps (Segítő Magyarország) programot, ami nagy öröm, büszkeség és egyben küldetés is számára. Említést tett őseinek örmény származásáról is, utalva magyar fülnek szokatlan nevére. Mint kifejtette, feladata a világban, több kontinensen is üldözött keresztények sorsával foglalkozik, hiszen nekik igyekezik segíteni a magyar kormány. Az ilyen üldözöttek száma igen magas: akikről tudunk, az körülbelül 380 millió ember! Azaz 38 Magyarország… tekinthetjük így is. És sajnos ez a szám folyamatosan emelkedik az évek során. Tavalyi felmérési adatok alapján naponta átlagosan 15 embert gyilkolnak meg keresztény hite miatt.

Fotó: Cseh Gábor

Küldetés és segítség

A terrorszervezetek azért fenyegetik őket, azért támadják őket, mert megvallják hitüket. Ezek a támadások nem egy esetben népirtásban végződnek. Ez tekinthető a jelenkor legnagyobb humanitárius katasztrófájának. Ami elszomorító, hogy a nyugati világ ezt nem ismeri el, nem engedi még napirendi pontként sem felvenni – annyira tagadják, szemet hunynak felette. Mindezek mellett pedig az LMBTQ jogokra nagyon is odafigyelnek…

Az államtitkár elmondta, hogy utazásai során számos országot sikerült már felkeresnie, ott kapcsolatokat kiépítenie – és ezeken keresztül megismerni, majd a Hungary Helps program mentén segítenie is. Beszámolt több ilyen útjáról: a közelmúltban Nigériában, korábban pedig Pakisztánba, Irakba és Jordániába is.