Dongó, Töltőállomás és Őslóitató – A legfurcsább és legviccesebb kocsmanév-gyöngyszemek Vas vármegyéből

És még egy finomság a végére: a Töltőállomás nevű kocsma a Körmendi úton működött. A név, be kell hogy lássuk, igazi telitalálat – végül is ide tényleg tölteni jártak az emberek… csak éppen nem benzint. Sajnos már itt sem tudunk sörözni egy jót, mert ez a kocsma is bezárt - ha csak a nevén múlt volna, még biztosan velünk lenne.