A Könyvtári kihívás felrázta a közösségeket – vasi településeken járt Vincze Máté és az Országos Széchényi Könyvtár küldöttsége

Az előzményekről dióhéjban: a Könyvtári kihívás pályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium indította az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Könyvtári Intézet és a Petőfi Kulturális Ügynökség szakmai partnerségével. A programnak az a célja, hogy a magyar közkönyvtárak Kárpát-medence-szerte innovatív módszerekkel népszerűsítsék az olvasást, növeljék a látogatószámukat és a kölcsönzések számát. A verseny végén kiválósági mutatók alapján díjazzák a könyvtárakat.

Básthy Béla, Lajos Tiborné, Révész József és Vincze Máté a kőszegi könyvtárban.

Fotó: Kámán Zoltán

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár tagintézménye) is részt vett a pályázaton. Lajos Tiborné intézményvezető-helyettes a helyszínen elmondta, népszerű a könyvtár Kőszegen, és még a mostaninál is jobban szeretnék bevonni a város és környéke lakosságát az olvasásba. A kiemelt közösségi térben programjaikkal, szolgáltatásaikkal is azt célozzák, hogy minél több regisztrált használójuk legyen.

Remek intézményként említette könyvtárukat Básthy Béla, Kőszeg polgármestere. Mint mondta, dolgoznak a fejlesztésén is – a 2. emeleten külön előadótermet alakítottak ki, amely mágnesként vonzza a látogatókat a könyvbemutatókra, előadásokra.

Szavaihoz kapcsolódva Vincze Máté azzal nyitott: fantasztikus munkatársai vannak a könyvtárnak, a meglévő jó számokhoz képest is jelentős növekedést értek el: Kőszegen az elmúlt fél évben 19 százalékkal nőtt a beiratkozott olvasók száma, (24 százalékkal a 14 év alatti beiratkozóké), 5 százalékkal a kölcsönzéseké, 58 százalékkal többen vesznek részt programokon.