Vasi díjazott is van a Pro Cultura Minoritatum Hungariae elismerések között

A kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként a magyarországi nemzetiségi közösségek jelöltjeinek Soltész Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 2025. május 21-én adták át a Bolgár Művelődési Központban a 2025. évi Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat, amelyeket, ezúttal egy vasi kórus is megkapott.

Forrás: MW



A magyarországi nemzetiségek kultúrájáért végzett tevékenységek szakmai elismerésében 13 személy, illetve szervezet részesült. E szakmai díjat a miniszterelnök általános helyettese adományozza.

A magyarországi szlovénség idei kitüntetettje: a Magyarországi Szlovének Szövetsége apátistvánfalvi egyházi énekkara.

A kórus története

A kórus egy szlovén nyelvű szentmise televíziós közvetítése alkalmából, az akkori felsőszölnöki plébános, Merkli Ferenc kérésére alakult meg 2010 júliusában, 15 fővel. Idén ünnepli tehát fennállásának 15. évfordulóját. A kórus tagjai mind szlovén nemzetiségűek és katolikus vallásúak. A csoport tagjait a közös éneklés szeretete mellett az is összeköti, hogy vagy Apátistvánfalván élnek, vagy szüleik, nagyszüleik révén onnan származnak, így a tagok sorában vannak szentgotthárdi, rábatótfalui és kétvölgyi lakosok is.

Az énekkar minden hónap második vasárnapján szlovén nyelvű liturgiát énekel az apátistvánfalvi Harding Szent István templomban, az egyházi év jelentős ünnepein pedig az ünnepkörhöz illő szlovén egyházi énekekkel teszi meghitté, bensőségessé a liturgiát.

Rendszeres szolgálattevői a Szombathelyi Egyházmegyében megrendezésre kerülő egyházmegyei nemzetiségi találkozóknak, a Salomvári Plébániához tartozó Pusztacsatár-kegyhelyen szervezett Nagyboldogasszony-napi búcsúknak, az országos szlovén találkozók alkalmával szervezett szentmiséknek, de többször vendégszerepeltek már az anyaországban is.