Kósa Lajos: Ukrajna uniós csatlakozása halálos csapás lenne Európának és Magyarországnak is

Elég abszurdnak tartom a bejelentést, ha annyit mond, hogy visszavonul, az még érthető, de hogy a válás hírét így bejelenteni - egy munkahelyi felmondásnál sem tesszük hozzá a mondandónkhoz, hogy egyébként a magánéletemben is változások állnak be. A Feri mindenre képes és az ellenkezőjére is - ezt személyesen megtapasztaltuk. Mindenesetre egy show-eleme volt a magyar közéletnek, sokszor megmosolyogtuk az akcióit, valamilyen szinten hiányozni fog