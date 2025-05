Külföldi autóval koccantunk - Mi a helyes eljárás?

A közlekedéshez mindig is hozzátartoztak sajnos a balesetek. Ha van sérült, első dolgunk legyen a mentők értesítése és a sérült ellátása. Adott esetben ezt megelőzheti a helyszín biztosítása, hogy megelőzzük a további sérüléseket. Akár külföldön, akár belföldön történik a baleset, nagyon fontos, hogy soha ne hagyjuk el a helyszínt! Főleg akkor ne, ha mi vagyunk a károkozók, mert ebben az esetben a helyszín elhagyása súlyos következményekkel járhat - hívja fel a figyelmet cikkében a vezess.hu. A portál szakjogászt kérdezett a témában: mit kell tennünk, ha külföldi autóval karamboloztunk?

Ütközés külföldi autóval - Máshogy kell eljárnunk?

Fotó: MW-archív

Ha nincs sérült, érdemes mindent minél pontosabban dokumentálni: sok fotót készíteni, a balesetben érintett járműről minél több információt gyűjteni, felírni rendszámát, s a másik sofőr adatait.

"A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (KKt.) 7/A. § szakasza kifejezetten előírja az információcserét a balesettel érintettek számára: egy baleset esetén kötelesek vagyunk a személyazonosságunkat hitelt érdemlően igazolni, lakcímünket és rendszámunkat, illetve a biztosítónk adatait közölni a másikkal. Külföldi autóval történt baleset esetén ez persze körülményes lehet, de a rendszámot és az autó tulajdonságait mindenképpen tudjuk rögzíteni" - írja a szakportál.

E-kárbejelentő applikáció hasznos lehet

Kitérnek arra is: amennyiben rendelkezünk az egész EU-ban használatos kék-sárga baleseti bejelentővel (vagy E-kárbejelentő applikációval), annak segítségével mi magunk is tudjuk rögzíteni a baleset körülményeit, külföldi rendszámos autóval történt baleset esetére is alkalmazható. A MABISZ is ezt ajánlja az autósoknak.

Ha a baleset másik résztvevője nem EU-s jármű, kissé bonyolódnak a dolgok. Ebben az esetben először írni kell a baleset helye szerinti EU-tagállam Gépjármű-biztosítási Szövetségének, hogy adja meg a másik autó biztosítójának úgynevezett levelezőpartnerét. Amennyiben a levelező ismert, a kárbejelentést célszerű ennél a társaságnál megtenni. Ha a levelező nem ismert, annak adatairól a MABISZ honlapjáról lehet tájékozódni. Ha a másik jármű bérautó, abban az esetben igyekezzünk felvenni a kapcsolatot a járművet kiadó szolgáltatóval is - olvasható a portálon.

