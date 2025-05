Magyarérettségi kvíz - ha ezt tudod, meglesz a jó jegy hétfőn

A középszintű magyarérettségin tavaly óta memoriterek is előkerülhetnek az irodalmi műveltségi teszten. Ezeknek a listáját meghatározták – kvízünkben a felsorolásban szereplő költemények közül is válogattunk. Öt kérdésre várjuk a választ. Kitől idéztünk? Tudja folytatni a verset? Menne még az érettségi? A kvízt megoldva ez is kiderül.

Kvízre fel! A fotón Kányádi Sándor Forrás:Wikipedia/Thaler Tamas

Kvíz

1. „Valaki jár a fák hegyén/ki gyújtja s oltja csillagod/csak az nem fél kit a remény/már végképp magára hagyott..” Ki írta a fenti sorokat?

A, Weöres Sándor

B, Petőfi Sándor

C, Kányádi Sándor

2. „Fa leszek, ha fának vagy virága..”, írja Petőfi Sándor. Hogyan folytatódik a vers?

A, Harmat leszek, ha te napsugár vagy...

B, Ha harmat vagy: én virág leszek.

C, Ha, leányka, te vagy a mennyország

3. A három közül melyik nem Ady-versből való?

A, Góg és Magóg fia vagyok én

B, Minden egész eltörött

C, Hozzám már hűtlen lettek a szavak

4. Létem ha végleg lemerűlt/ ki imád tücsök-hegedűt? írja Nagy László a Ki viszi át a Szerelmet? című versében. Mikor született a költemény?

A, 1977

B, 1947

C, 1957

5. Melyik híres költőnk született száz éve?

A, Nagy László

B, József Attila

C, Szabó Lőrinc