Elképesztő videó került elő XIV. Leó pápáról: így énekli a világ egyik legnagyobb slágerét

Mint ismeretes, nem habozott sokat a konklávé, alig két nap alatt megválasztották Ferenc pápa utódját. A bíborosok úgy döntöttek, hogy az új pápa Robert Francis Prevost legyen, aki a XIV. Leó pápa nevet választotta magának. Már azt is tudni vélik, mikor érkezhet Magyarországra az új Szentatya. Arról is írtunk, soha nem látott fotó került elő a múltból XIV. Leóról, amikor még diakónusként találkozott II. János Pál pápával. Most pedig a TikTokon bukkantunk egy videóra szintén a múltjából, amin látható és persze hallható, ahogy a Vatikán újdonsült vezetője énekel. Méghozzá nem is akármit, hanem Jose Feliciano világhírű karácsonyi dalát, ami a Feliz Navidad címet viseli.

XIV. Leó pápa

Fotó: Ettore Ferrari

Így hangzik a Feliz Navidad XIV. Leó pápa előadásában: