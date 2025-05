Magyarérettségi: a tanárnő szerint Jókaira lehet számítani

Pintér Viktória magyartanár szerint az új rendszer legnagyobb újdonsága a nyelvi-irodalmi feladatlap, amely a diákok lexikai tudását is számon kéri. - Nem igazán lehet megmondani, hogy konkrétan mire lehet számítani, hiszen ezt a részt éppen azért vezették be, hogy általános műveltséget, háttértudást mérjen – mondja a tanárnő. Ennek ellenére úgy véli, hogy aki lelkiismeretesen felkészült a szóbeli tételekből, az ezekre a kérdésekre is nagy eséllyel tud majd válaszolni. Ma reggel 8-tól: magyarérettségi.

A szövegalkotási feladatoknál két választható lehetőséggel találkoznak majd a diákok: jellemzően egy műelemző és egy érvelő vagy témakifejtő esszé közül választhatnak. Pintér Viktória szerint idén is nagy eséllyel novellaelemzés lesz az egyik opció. - Érdemes jól átnézni az elemzési szempontokat, mert egy biztos vázhoz már könnyebb igazítani a speciális megfigyeléseket – tanácsolja.

A másik feladattípus, a témakifejtő esszé idén akár egy irodalmi toposzhoz kapcsolódó kérdés is lehet – teszi hozzá a tanárnő. Emellett fontos megemlíteni az évfordulókat is, amelyek gyakran megjelennek az érettségin.

- Idén Jókai Mór születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. Éppen ezért javasoltam a diákjaimnak, hogy nézzék át a hozzá kapcsolódó információkat – ha nem is az elemzésben, a tesztkérdések között szinte biztosan lesz valami róla - vélekedik a pedagógus.

Összességében elmondható, hogy bár az új érettségi kiszámíthatatlanabbnak tűnhet, a megfelelő alapozás, a szóbeli tételek alapos ismerete és a műfaji sajátosságok átlátása segíthet abban, hogy a diákok sikeresen vegyék ezt az akadályt is. Az idei érettségi kulcsa is a tudatos felkészülés és a tanultak rugalmas alkalmazása lesz.

