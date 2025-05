A Jóisten megsegít – A premontrei gimnáziumban 164-en írják a magyarérettségit - fotók

– Juj, de félek! – ennyit hallottunk a hátunk mögött az iskolába igyekezve. S ha már ott voltunk, megkérdeztük a félelem okát. – Most kezdünk izgulni, nem is annyira a magyartól, inkább már most a történelemtől – nyilatkozták a lányok a magyarérettségi előtt.

Kreinbacher Elena és Bálint Anna a magyarérettségi előtt

Fotó: Szendi Péter

A szombathelyi Bálint Anna és a vaskeresztesi Kreinbacher Elena a 12. A osztály diákjai. Annának jól telt a hétvégéje. – Ma reggel jött csak a stressz. Szombaton és vasárnap még kicsit ismételtem a különböző korszakokat, költőket, írókat és a memoritereket. Átnéztem a novellaelemzés szabályait is. Adynak örülnék az írásbelin – mondta.

Anna az ELTE SEK-re marketing szakra készül. Osztálytársa, Elena most nem tervez továbbtanulni, inkább tanfolyamokat keres az érdeklődési körében. Művészeti vonalon, illusztrátorként képzeli a jövőjét, ennek megfelelően rajzból érettségizik a magyaron, történelmen, matematikán és angolon kívül. Sűrű lesz a hét, és szép emlékű a hétvége – Elena a családjával, pihenéssel töltötte. Egy Mikszáth-novellával elégedett lenne, mondta az érettségi feladatlappal kapcsolatban. Jókai Mór, József Attila – rájuk is számított a jó jegyben reménykedve.

Szerencsehozó kabalát nem vittek a lányok az érettségire, inkább a Jóisten segítségében bíztak.