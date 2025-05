Majális 2025: Felbőgtek a tuning és veterán járművek a vasi faluban - fotók

Nem kis hangzavar, és kipufogófüst jelezte, hogy elindultak a retro járművek. Mint azt Tarsoly Alfonz polgármester elmondta, több, mint száz járművet vártak. A régi traktorok mellett szép számmal voltak motorosok, és természetesen autók is. Az old timerek mellett igazi különlegességek is megjelentek. A felvonulás a sportpályán ért véget, majd a mustra következett. A műsorvezető az MHvlog szerkesztője, a helyi származású Bollta Tamás vezette. Az autó-motor szépségverseny mellett közönségdíjat is kiosztották.