Így ünnepelt Döröske: májusi derű, zene és közösség a falu majálisán (fotók)

A nap ünnepi szentmisével indult a Szent Jakab-templomban, ahol a település szülötte, Nagy Gábor atya celebrált misét. A méltóságteljes kezdés után a közösségi programok vették át a főszerepet a falu szívében.

Délelőtt Horváthné Varga Marietta polgármester köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte: „Ez az esemény nem csupán egy vidám találkozás, egy olyan alkalom is, amikor megmutathatjuk közösségünk erejét, összetartását és vendégszeretetét. Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy együtt örüljünk, beszélgessünk, és ápoljuk azokat a hagyományokat, amelyek meghatározzák településünk múltját, jelenét és jövőjét."

A megnyitót követően a Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar fújta fel a hangulatot – szó szerint. A térzenét hallgatva már javában főtt az ebéd, amely délre készült el, és hamar hosszú sor kígyózott a bográcsok mellett.

Délután V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a magyar életmód és nemzeti értékek védelméért felelős miniszterelnöki biztos is ellátogatott a rendezvényre. Beszédében hangsúlyozta: „Nemcsak a csörgedező patak, a nyugalmat árasztó tó, a girbegurba utcák, a dombok által őrzött történetek miatt varázslatos Döröske, hanem amiatt is, amit itt az emberek véghezvisznek. Utalt ezzel a településen lévő mérlegmúzeumra, a közösségi kemencére, a közösségi rendezvényekre: a batyus bálokra és természetesen a majálisra is. Hozzátette: