Matekérettségi: kinek kisebb, kinek nagyobb izgalmat hozott a Közgazdasági és Informatikai Technikumban

Ahogy halad előre a hét, egyre nagyobb izgalommal kel fel reggelente és vág neki az érettséginapoknak a porpáci Kiss Csengétől. A 12. C-s végzős fiatal bevallotta, a matekérettségire gondolva kedden enyhe gyomorgörccsel ébredt, annak ellenére, hogy úgy érezte, kellően felkészült. – Számít az eredmény, szeretnék a szakomnak – pénzügyi-számviteli ügyintéző – megfelelően továbbtanulni. Egy tanévre még az iskolában maradunk, utána Budapestre vagy esetleg külföldre mennék. Olyan életet szeretnék kialakítani magamnak, amiben független vagyok anyagilag – hallottuk tőle.

Matekérettségi a Közgazdasági és Informatikai Technikumban: Kondora Kristóf és Kiss Csenge a vizsga előtt.

Fotó: Cseh Gábor

Csengét végül a magyarérettségiről kérdeztük: a megoldásokat látva bízik a jó jegyben, csak néhány dolgot hibázott.

Matekérettségi előtt

Osztálytársa, a jáki Kondora Kristóf kifejezetten szereti a matematikát. – A matekérettségi előtt gyakoroltam, átnéztem a jegyzeteimet, felkészültem erre a vizsgára is – mondta. Gyengeségének a valószínűségszámítást mondta, erősségének a geometriát.

Kristóf „emelt” matematikára járt, viszont középszinten vizsgázik ő is. A gazdálkodás és menedzsment ágazat pénzügyi-számviteli ügyintéző képzése ötéves – érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Emelt szintű érettséginek minősül, azzal szeretne majd továbbtanulni és pénzügyi területen képzeli a jövőjét.

– A mi iskolánkban a matematikaérettségi kevésbé rázza meg a diákokat, jellemzően egységesen jól teljesítenek. A tanulóink 75-80 százaléka továbbtanul, többségük a szakmában, ahol kell a matematika. A 12. osztályosok három tantárgyból – magyar, matematika, történelem – kötelezően érettségiznek. Vannak, akik nyelvből már előrehozott érettségit tettek és olyanok is, akik tavaly nem érettségiztek idegen nyelvből, most 13. osztályosként csak nyelvből vizsgáznak. Tizenkettedikesként középszinten most 87-en vizsgáznak a VVSZC Közgazdasági és Informatikai Technikumban hét tanteremben.