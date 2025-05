Utat, utat, kint a piros zászló! Különleges mentőautó bukkant fel Körmenden – Látványos fotó, videó

- Mondhatni a szombathelyi mentőállomáson nőttem fel, így nem is volt kérdés, hogy majd mentős leszek – mesélte dr. Prugberger József, a jármű tulajdonosa. - 1997-2000 között Körmenden voltam mentőorvos, azóta pedig Szombathelyen vállalok ügyeletet. Mindig is érdekelt a Nysa autó, amikor lehetett megszeretem az egyes felszereléseket. Majd 2017-ben jutottam hozzá. Sok munka és kitartás kellett, hogy teljesen felújítsuk. A forgalmija szerint 1984-ben gyártott Nysa ma is üzemképes, bármikor szolgálatba állhat. Minden olyan eszköz megvan benne, amit egykoron használtak: például EKG, oxigénpalack, defibrillátor, mentőágy. És természetesen a sziréna, a kék fény, és a piros zászló. Akkoriban, ha beteget szállítottak, kitettek a jármű elejére egy piros zászlót – így jelezték a többi közlekedőnek.

A járművet a körmendi mentőállomás technikusa Katafai László vezette. Még a rendszerváltás idején egy hasonló autóval mentette a bajba jutottakat. Aztán 1993-ben lesejtezték azokat, mert bejöttek a korszerű Toyoták.

Indulás előtt egy anekdotát is megtudtunk: abban az időben több gond is akadt a Nysakkal. Volt, hogy egyszerűen elvált a helyétől a sebességváltó kar. Éppen ezért, mindig volt náluk egy jancsiszeg, hogy azt rögzíteni tudják, ha éppen elengedett volna a rögzítés...