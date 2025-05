Fennállásának 145. évfordulóját ünnepelte az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai

A jubileumát ülő Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai tagjai a Jóistennél, a templomban kezdték az ünneplést, hiszen – amint Németh Tamás esperes-plébános fogalmazott – az ő segítsége, útmutatása nélkül az ember ereje kevés. A szentmisét a tűzoltókért ajánlották fel. Tamás atya megköszönte több évtizedes hősiességüket és azt is, hogy a hitéletben is jelen vannak. A misén mennyei patrónusukat, Szent Flóriánt is köszöntötték és kérték közbenjárását.

Fennállásának 145 éves évfordulóját ünnepelte szombaton az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai.

Fotó: Cseh Gábor

Ezután körmenet indult a Rákóczi utcába (ez egyúttal a város fogadalmi körmenete is) a felújított Szent Flórián szoborhoz, amelyet megszentelt a plébános. Koszorúzással folytatódott a program a tűzoltószertárnál, majd a kiállítótérhez sétáltak át az egybegyűltek, ahol kiállítása nyílt az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. A 145. évfordulóra készült tárlatban Dömötör Gábor, a Vépi Települési Értéktár Bizottság elnöke kalauzolt. Kitért a gyönyörűen felújított Szent Flórián szoborra is. – Szent Flórián segítő szent, Vépen már 1815-től fogadott körmenete van az egyházközségnek Szent Flóriánhoz és Szent Vendelhez. Az eredeti szobor akkor még nem volt a helyén: 1868-ban került oda. Gerencsér István lánya 17 évesen, 1867. május 4-én halt meg. Ennek emlékére állította a szobrot a család. Raffensperger Ignác, a szombathelyi Fő téren álló Szentháromság-szobor egyik alkotója készítette. Felújítása Módy Péter szobrászművész-restaurátor keze munkáját dicséri.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai jubileumi ünnepség

A művelődési házban tartott ünnepségen Horváth Péter, az ÖTE Vép- Bozzai parancsnoka a tűz kettősségére emlékeztetett: az ember történelmét végigkíséri a jelenléte. Vágyunk rá, hiszen meleget ad, azonban egy óvatlan pillanatban ádáz ellenségünkké is tud válni. A tűzoltás, tűzmegelőzés múltjának mérföldköveit említette, és kitért a vépi tűzoltó egyesület 1880-as megalakulására.

– Tettre kész, a lakosságot védeni akaró közösségek jöttek létre Vépen. 1905-ben már kocsifecskendővel rendelkezett az egyesület. 1964-ben épült az új szertár, amelyet 2000-ben újítottak fel. 1997-ben Bozzai is vonulási területe lett az önkénteseknek, a szervezet akkor nyerte el mostani nevét. 2010-ben a Żukot Volkswagen gépjármű váltotta. 2023-ban együttműködési megállapodást kötöttünk Kenézzel – oda is vonulunk baj esetén. Büszkék lehetünk múltunkra, elődeinkre, és ők is büszkék lehetnek ránk – fogalmazta meg Horváth Péter. Majd néhány emlékezetes vonulást említett. S hozzátette: egyesületük is részt vállalt a jubileumra megszépült Szent Flórián szobor felújításában. Végül köszönetet mondott bajtársainak: – Nekünk kell munkálkodnunk azon, hogy a lángot, amelyet Gróf Széchenyi Ödön gyújtott, bennünk, vépi, bozzai, kenézi tűzoltókban tovább égjen, és továbbadjuk azt a jövő nemzedékének, mutatva ezzel az önkéntes munka szépségét is.