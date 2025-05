Kiállítás nyílt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai 145 éves történetéből

– Büszkék lehetünk arra mi, vépiek, hogy amit az 1860-as években Széchenyi Ödön, a magyarországi tűzoltó mozgalom atyja kitalált, az hamar gyökeret vert Vépen, és még a kormányrendelet előtt megalakult a vépi tűzoltóság. Rengeteg kárt okoztak a tűzesetek, sokszor megszegényítették a vépieket. Nem csoda, hiszen az emberek petróleumlámpát használtak, nyílt tüzes főzések voltak, szalmakazlak az udvarokban és hatalmas pajták egymásba építve. Miután megalakult a tűzoltó egyesület, szervezetté vált a védekezés, a megelőzés, tűzőrséget alakítottak – emlékezett az önkéntes tűzoltók évfordulóján a régi időkre Dömötör Gábor.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai kiállítása tablókon, képeken, eszközökön, dokumentumokon keresztül mutatja be az egyesület történetét és mindennapjait.

Fotó: Koszorú Mihály

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai

Az egyesülettel kapcsolatban hangsúlyozta: folyamatosan gazdagodik. A most nyílt kiállítás bemutatja a nagyon régi eszközöket is, amelyek anno megkönnyítették a védekezést. A kiállítótérnél látható volt az 1905-ben készült tűzoltófecskendő. Azóta tűzoltószertár épült, tűzoltóautót kapott és állandóan új eszközökkel gyarapodik az egyesület. Fenntartják létszámukat az 1925-ös újraalakulásuktól kezdve, és a mai napig aktívak: a tagok nemcsak a munkából, a mentésből, az emberi értékek védelméből veszik ki aktívan a részüket, hanem a szinte családi együttlétek is fontosak a számukra. A kiállítás tablókon, képeken, eszközökön, dokumentumokon keresztül mutatja be az egyesület történetét és mindennapjait.