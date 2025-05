Soha nem látott fotó került elő a múltból az új pápáról, XIV. Leóról - mutatjuk

Ahogy arról beszámoltunk, 18 óra 08 perckor szállt fel a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményéből, ezzel jelezve a téren összegyűlt híveknek, megválasztották a katolikus egyház új vezetőjét. A fehér füst felszállása után percekig zúgtak a harangok a Vatikánban, a tömeg pedig ünnepelt. Ezt követően - a hagyományoknak megfelelően - lépett ki a Szent Péter-bazilika erkélyére a prodakónus bíboros és elhangzott a várva várt bejelentés, a Habemus papam! (Van pápánk!). Ennek során derült ki a pápai név is, amelyet az új egyházfő választott magának. A bejelentés után pedig hamarosan megjelent a megválasztott új pápa, az amerikai Robert F. Prevost, aki XIV. Leó pápa néven vonul be a történelembe. Ebben a cikkünkben mutatjuk be az új pápát, XIV. Leót, azaz Robert Francis Prevostot.

XIV. Leó az új pápa

Forrás: Vatican News

XIV. Leó pápa és egy előkerült régi fotó a múltból

Egy nem akármilyen fotó kering az interneten, ami hosszú évekkel ezelőtt készül az új pápáról, Robert Francis Prevostról, vagyis XIV. Leóról, amikor még diakónusként találkozott II. János Pál pápával. Valószínűleg ekkor még nem gondolta, hogy egy napon majd ő lesz a keresztény világ vezetője. Az előkerült fotóhoz egy rövid bejegyzést is írtak spanyolul.

- Micsoda fotó, ami évekkel ezelőtt készült: Robert Francis Prevost, vagyis most már XIV. Leó pápa köszönti II. János Pált, a katolikus hit hűséges hívei által egyik legkedveltebb pápát, amikor még diakónus volt. Senki sem tudja, mit tartogat a sors - olvasható a bejegyzésben.