Pápaválasztás 2025: itt követheted élőben a csütörtöki eseményeket

Ahogy arról cikkünkben beszámoltunk, szerdán fekete füst szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből 21 óra 01 perckor a pápaválasztás első napján. Az elmúlt 150 évben nem választottak meg pápát az első fordulóban. Legnagyobb esélyesnek továbbra is az olasz Pietro Parolin olasz bíborost, a Vatikán államtitkárát tartják, de Erdő Péter esztergomi érsek is az esélyesek között van, így jó okunk van arra, hogy tovább izguljunk. Arról is írtunk, hogy pontosan mi a csütörtöki menetrend, az erről szóló cikkünket ITT találja!

Forrás: MTI/EPA/L’Osservatore Romano

