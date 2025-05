Pápaválasztás 2025: Erdő Péter esélyeiről kerültek elő adatok

A pápai konklávé milliós nagyságrendű fogadásokat indított el a következő pápa személyét illetően. A fogadóirodáknál van is egy egyértelmű éllovas. Az adatok alapján Erdő Péter is az esélyesek között van a pápaválasztáson. A Polymarket adatai szerint három fő esélyes van az új pápa személyének betöltésére, és az esélyek az előestén kissé szűkülni is látszanak - írja cikkében a Magyar Nemzet.

Pápaválasztás: ezekkel a szavakkal vonult el Erdő Péter bíboros.

Forrás: MTI

Pápaválasztás: esélyesek

Pietro Parolin, a Vatikán államtitkára, 70 éves olasz bíboros, aki a konklávét felügyeli, a fogadók körében 15-8 arányú eséllyel indul.

A másik vezető esélyes Luis Antonio Gokim Tagle. Ő 67 éves és a Fülöp-szigetekről származó bíboros, akit „ázsiai Ferencnek" is szoktak nevezni liberális beállítottsága miatt. Ha őt választanák meg, ő lenne az első ázsiai származású pápa. A fogadóknál ő a második legnagyobb eséllyel bíró jelölt, 5-2 arányú kínálattal.

Peter Turkson bíboros esélytelenebb jelöltként tűnt fel, de a Polymarket rangsorában ennek ellenére a harmadik helyen végzett 11-2-es aránnyal.

A Polymarket oldalán ott van még a 69 éves olasz Matteo Zuppi bíboros, a frissen felkent 60 éves olasz Pierbattista Pizzaballa bíboros és a 72 éves Erdő Péter bíboros.

Nekik 11, 9 és 8 százalék esélyt adnak a megválasztásra.