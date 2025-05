Pápaválasztás: másodjára is felszállt a füst!

Ma reggel 9.30-kor ismét összegyűltek a bíborosok a vatikánvárosi Sixtus-kápolnában, hogy megválasszák az új katolikus egyházfőt. A 133 bíboros ezzel megkezdte a pápaválasztás második fordulóját. Az előzetes tervek szerint nagyjából 10:30 szállt volna fel a füst a Sixtus-kápolna ikonikus kéményéből, de ahogyan tegnap is, úgy ma is jelentős késéssel szállt fel a füst, vagyis annak a jele, hogy ezúttal sem sikerült döntésre jutni. Ahogyan arra korábban utaltunk, meglepő is lett volna, ha ilyen gyorsan eredmény születik.

A pápaválasztás második napjának második fordulójában sem született meg a döntés arról, hogy kivezesse a jövőben a katolikus egyházat Forrás: VN-archív

A legtöbben ismerik a hagyományt, a fekete füst azt jelenti, hogy még nincs új pápa, a fehér füst pedig az új katolikus egyházfő megválasztását jelzi. A titoktartás érdekében a szavazólapokat már a 15. század óta elégetik, de a híradásban a kémény csak a 19. században kapott szerepet, eleinte a füst azt jelezte, hogy nincs pápa, viszont, ha elmaradt a füst, az azt jelentette, hogy megvan az új pápa.

Idővel azonban belátták, muszáj egyértelműbben jelezni, hogy mi lett a pápaválasztáson a döntés, ezért kidolgozták a fumata nera (fekete füst) és a fumata bianca (fehér füst) gyakorlatát.

Kezdetben nedves szalmát és kátrányt adtak az égő szavazólapokhoz ami fekete füstöt eredményezett. Ez viszont 1939-ben és 1958-ban is kihívást jelentett a külső szemlélők számára: első alkalommal a fehér füst kezdett feketére váltani, másodjára pedig a szürke szín nem volt pontosan értelmezhető. A bakik hatására felismerték, hogy professzionálisabb megoldásra van szükség, ezért ma már különböző kémiai szerek használatával biztosítják, hogy a füst színe egyértelműen fehér, vagy fekete legyen.

Ma még három szavazási körre van lehetőség, így akár már ma kiderülhet, hogy ki fogja irányítani a jövőben a Vatikánt. Az esélyesek között továbbra is leginkább Pietro Parolin olasz bíboros neve merül fel, de az esztergomi érsek, Erdő Péter neve is visszatérően előkerül.

