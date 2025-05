Pápaválasztás – véletlenül csöppentek a vasi zarándokok a világtörténelmi eseménybe

Milyen volt tegnap este a Szent Péter téren várakozni a felszálló füstre? Mit jelent a taps, ami időként felhangzott az oszlopsorok között? – kérdeztük dr. Perger Gyula atyát, aki az általa szervezett 50 fős zarándokcsoporttal a Szent Péter-bazilika előtt tartózkodott a pápaválasztás idején.

Körülbelül kétszázezres tömeg várta tegnap este a pápaválasztás eredményét, kivetítőkön hozták közelebb hozzájuk a kéményt. Fotó: Dr. Perger Gyula

– Leírhatatlan az a hangulat, ami a Szent Péter téren volt, egyes becslések szerint kétszázezren lehettünk együtt. Tömve volt a tér és az odavezető út is. Miután átjutottunk két biztonsági ellenőrzésen, viszonylag elöl voltunk, egészen közelről láttuk a gyönyörűen feldíszített, bíbordrapériával díszített erkélyt, ahol majd az új pápa megjelenik. A kéményt is jól láttuk, bár sok kivetítő van, ami az eseményeket mutatja, bárhol helyezkedünk el. A pápaválasztás eredményét jelző füstöt hét és fél nyolc között vártuk, de csak kilenc óra körül szállt fel, és fekete volt. A taps a bíborosok bíztatása, egy kicsit a türelmetlenség jele is – tudtuk meg dr. Perger Gyula atyától, aki azt is elmondta: több szerzetescsoportot is lát a tömegben, nővérek, papok, kispapok csoportját, akik imádkoznak, és egyéni imádkozásra van lehetőség.

A felszálló füstöt várják a Szent Péter téren

Az ötven fős zarándokcsoport vasi emberekből áll, 90 százalékuk szombathelyi. – Mindenki nagyon örül, hogy belecsöppenhettünk a pápaválasztás valóban egyháztörténeti és világtörténelmi jelentőségű eseménysorába. Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy amikor kiderül, hogy magyarok vagyunk, és erre mondják a magyar pápajelölt, Erdő Péter bíboros nevét. Utoljára 1513-ban volt esélyes magyar pápajelölt, Bakócz Tamás személyében – mondta dr. Perger Gyula atya, akitől azt a csoportvezetői titkot is megtudtuk: ekkora tömegben ötven embert nem lehet egyben tartani, ezért megbeszélték, hogy a pápaválasztás tegnapi eredményét jelző füstfelszállás után a szökőkútnál találkoznak. Ma ismét visszatérnek Szent Péter térre, hogy a saját szemükkel lássák a pápaválasztás eredményét.

A vasiak csoportja három órát várakozott a pápaválasztás eredményére a Szent Péter téren tegnap este, mire felszállt a fekete füst. Fotó: Dr. Perger Gyula

Ferenc pápa sírjánál is jártak

Három órát álltak a Szent Péter téren, hogy láthassák a füstöt. Egy nagyon gazdag napi program után, mert mire este lett, a zarándokok már megnézték

a Szent Pál-bazilikát,

a Lateráni Bazilikát

és a Santa Maria Maggiore Bazilikát is,

ahova ötven perces várakozás után jutottak be. Imádságos légkör fogadta őket, megnézhették Ferenc pápa sírját. A Szent Kapun keresztül lehetett áthaladni, a pápa sírja baloldalt van, közel a Salus Popoli Romani Mária-kegyképhez, ahova Ferenc pápa gyakran járt el imádkozni, Perger atya úgy tudja, 126 alkalommal jött el ide. Ferenc pápa sírja – kívánságának megfelelően – egy egyszerű márványkő, rajta mindössze ennyi áll: Franciscus.