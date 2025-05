80 éves retró fotókon Parajd múltja, amikor még mindenki mosolygott a bányánál

Az elmúlt napokban hatalmas közdelem folyt a parajdi sóbánya megmentéséért. Sajnos azonban csütörtökre minden elveszett. Síró bányászok jöttek fel a mélyből, jelezvén arcukon fájdalmukkal, hogy már a remény sem maradt. A Korond-patak medrét védő geofólia átszakadt, pár nap leforgása alatt a bánya teljesen feltelt vízzel. A bányászok utolsó erőfeszítéseikkel még a Telegdy-bánya megmentésén fáradoztak, de ott is fel kellett adniuk a harcot. Most retró képeket hoztunk nektek a múltból, amikor még mosoly lengte körül a gyógyító bányát.

A parajdi sóbánya 84 évvel a katasztrófa előtt

Forrás: Fortepan/Aszódi Zoltán

A parajdi sóbánya a múltból

Parajd tragédiája nem csak Székelyföld nagy fesztesége, hanem Magyaroszágé és egész Európáé is. Hidegrázós videók és fotók árasztják el napról napra az internetet a bányáról és a bánya környezetéről. Most visszakalauzolunk titeket Parajd múltjába, ahol még semmi előjele nem volt a jelenkor egyik legszomorúbb tragédiájának. Ismét a Fortepan kimeríthetetlen fotótárát hívtuk segítségül, ahol 80 évnél régebbi képet is találtunk a sóbányáról és környezetéről. Gyertek velünk és nézzétek meg, milyen volt a parajdi sóbánya a múlt században, amikor még minden szép és békés volt.