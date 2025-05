Parajdon a víz az úr – A leeső sótömbök csattanását is hallani

Mint ismert, a hétvégi heves esőzések következtében a megduzzadt Korond-patak utat tört magának, és megállíthatatlanul ömlik a parajdi sóbányába. Az eleve aggasztó helyzet hétfőn tovább romlott, a heves esőzések hatására a patak vízhozama a százszorosára nőtt, a hordalék pedig felszakította a mederbe lefektetett vízzáró fóliát. Kedden ugyan a patak vízhozama némileg csökkent, ám mostanra életveszélyessé vált a felszíni munkálatok helyszíne, mivel a meder most már bárhol beszakadhat, a mélybe ömlő víz miatt ingatag a talaj, időnként még a leeső sótömbök csattanását is hallani, ezért a szakemberek nem közelíthetik meg a patak vizét elnyelő rést, így a víz rövidesen elérheti a kedden kiürített turisztikai részleget is. Amíg el nem áll az eső, addig tehetetlen mindenki, pedig csütörtökre is csapadékot jósoltak a meteorológusok. A korábban borospinceként használt Telegdy-bányarészt megpróbálják két gát építésével elválasztani a víz által veszélyeztetett részektől, ha ez sikerül, a jövőben ez lehet az új turisztikai részleg.

Zentai Zoltán, kezében egy parajdi sótömbbel. A víz csak repedések mentén tudna áttörni rajta Fotó: Szendi Péter

A katasztrófa okairól, előjeleiről és a várható folytatásról, Zentai Zoltánt, az ELTE-SEK földrajz tanszékének munkatársát kérdeztük, aki a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején maga is kutatta a területet, igaz nem magát a bányát, hanem a só karsztosodását vizsgálta. Itt minden a sóról szól, nem véletlen az elnevezés sem: Sóvidék, amely a Kis-Küküllő és a Korond-patak völgyében terül el, nevét a geológiai harmadidőszakban az Erdélyi-medencét borító tengerből lerakódott, majd a rétegnyomás hatására kiemelkedő sóhegyekről kapta.

Parajdon egy ilyen sóhegyet szel ketté a Korond-patak, hasonló szurdokot hozva létre, mint a mi Pinka-szurdokunk, csakhogy ott a hegyek sóból vannak.

A mélyben a sóhegyet az évszázadok alatt kibányászták és egyre mélyítették, hatalmas csarnokokat hozva így létre. Idővel aztán a hegy gyomra nemcsak sóbányaként, hanem, ahogyan fent is utaltunk rá, borospinceként, turisztikai látványosságként is elkezdett funkcionálni. A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, kápolna és moziterem várta a látogatókat. A bánya jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott volt. Mostanáig.