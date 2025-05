Ágyút sütögettek, hódot főztek Hegyháthodászon – Te kóstoltad már e vízi állat húsát?

Ez azt jelenti például az erdő esetén, hogy mit ad nekünk az erdő. Ad vadat, ad fát, amivel fel tudjuk építeni a házunkat, ad a tűzifa által meleget, bútort lehet belőle készíteni, de egyben rekreációs helyszín is, sőt, „bankbetét” is, mert ha elültetjük a kicsi fát, az megnő, és az maga a kamat is. Ugyanez vonatkozik a vizekre is. Mit adnak nekünk a vizes élőhelyek? Először is halat, aztán gyékényt, nádat, mindenféle olyan építőanyagot, ami a vízzel együtt jár, aztán vízimadarakat is, és maga a vízpart ad rekreációs lehetőséget is. És ad hódot is. Miért vennénk ki ezt az állatot ebből a körből? Miért tennénk ezt?