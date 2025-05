Rendőrségi beszámoló: Hatan vesztették életüket Vas vármegye útjain tavaly

Csökkent a sebesség túllépése miatti személysérüléses balesetek száma is tavaly: 10,2 százalékkal, 146-ról 131-re változott.

Dr. Pilisi Gábor részletesen ismertette a vármegye egész területén végzett bűnmegelőzési, gyermek- és családvédelmi, ifjúságvédelmi és áldozatvédelmi tevékenységeiket is. Kitért drogprevenciós munkájukra is, valamint a kiberbiztonság javítása érdekében végzett feladataikra. Külön megemlítette az ELTE-SEK-kel tavaly megkötött együttműködési megállapodást.

Jó és hatékony együttműködés a társszervekkel

A kapcsolattartás, az együttműködés az önkormányzatokkal jó, az információcsere folyamatos, a körzeti megbízottak és a rendőrőrsök parancsnokai a polgármesteri hivatalok illetékes vezetőivel heti rendszerességgel egyeztetik a közbiztonságra vonatkozó információkat - ez is kiderült a rendőrségi összegzésből. Mint ahogy arra is felhívta a figyelmet dr. Pilisi Gábor: a polgárőrökkel, az ügyészséggel és a katasztrófavédelemmel is példaértékű együttműködést alakítottak ki.

A Vas Vármegyei Közgyűlés elfogadta a Vas vármegyei rendőrfőkapitány beszámolóját, majd később dr. Bognár Balázs t. dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának beszámolóját is. Arról később írunk.