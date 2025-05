A retro mentőautó ma is szolgálatban - Dr. Prugberger József mentőorvos hozatta helyre, azóta csodálják a járművét - fotók, videó

- Az jármű tekintetében is sokat köszönhetlek annak, hogy gyerekkoromban sokat bejártam a szombathelyi mentőkhöz – utalt vissza. - Abban az időben volt egy sarok, ahol a feleslegessé vált alkatrészeket tárolták, illetve az autókat mindig a megyeszékhelyeken selejtezték le. A kis lerakatból lehetett válogatni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, olyanokat kaptam, mint például egy gyújtáskapcsoló, lámpabúra. Ezeket szépen eltettem megőriztem. Milyen jól is tettem, ugyanis a mentőautóból pont azok az alkatrészek hiányoztak, amik nekem megvoltak. Az jármű old timer vizsgával rendelkezik, ilyen szépen rendbe hozott mentő talán egyedül a Kresz Géza mentőmúzeumban található.

Dr. Prugberger József különösen büszke arra, hogy Bence fia génjeiben is megvan életmentő hivatása, illetve a régi autók iránti szeretet. Saját sürgősségi táskája is van. Megtörtént, hogy egyszer valaki megvágta a kezét. Bence olyan ügyesen látta el, és körözte be a sebet, hogy abban, az apa nem talált hibát.