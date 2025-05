Alkonyati gondolatok – életről, hitről, öregségről, Istenről: Széll Kálmán 99. születésnapjára jelent meg új könyve

Az egykori bonviván a tükörben

Széll Kálmán a közönség szeretetétől ölelve, erősödve végül is nem olvasta fel a szöveget, amit előre megírt, mondván egy félmosoly kíséretében, hogy ő is tud szabadon beszélni, mint a többiek. Arról beszélt elérzékenyülve, hogy valamikor ő is benne volt az élet sűrűjében.

Sok betege volt,

sok hozzátartozóval volt dolga,

a közéletben is részt vett, sok embert ismert.

Öreg korában az ember magányossá válik, néha azt hiszi, hogy egyedül van. Az életét egy összefogó eszme vezette: a szeretet, ami összekovácsolja az embereket, és aminek ősforrása Isten, aki maga a szeretet.

– A Herényiek Háza, mivel én is herényi vagyok, kicsit az én házam is. Az elődje a herényi kultúrház volt, ahol a háború után népszínműveket adtunk itt élő. A szovjet hadsereg faluparancsnokához nekem kellett elmennem, hogy az előadást engedélyezze. Mellesleg egy ukrán parancsnok volt. Szerepelt a népszínművekben az ikertestvérem és Mészáros Józsi is, volt olyan, amiben én voltam a bonviván, a hős szerelmes. Ha most a tükörbe nézek, egy vénembert látok, nem is hiszem el, hogy én vagyok – mondta a professzor, és megköszönte Hotzi Ferencnek, hogy volt kedves a könyvben is előforduló népdalokat fújni itt.