A 99 éves szerző is ott volt - bemutatták prof. dr. Széll Kálmán könyvét

Széll Kálmán a közönség szeretetétől ölelve, erősödve végül is nem olvasta fel a szöveget, amit előre megírt, mondván egy félmosoly kíséretében, hogy ő is tud szabadon beszélni, mint a többiek. Arról beszélt elérzékenyülten, hogy valamikor ő is benne volt az élet sűrűjében. Sok betege volt, sok hozzátartozóval volt dolga, a közéletben is részt vett, sok embert ismert. Most meg, „öreg korában az ember magányossá válik, néha azt hiszi, hogy egyedül van”. Az életét egy összefogó eszme vezette: a szeretet, ami összekovácsolja az embereket, és aminek ősforrása Isten, aki maga a szeretet. emlékei között megosztotta:

Az egykori bonviván a tükörben

– A Herényiek Háza, mivel én is herényi vagyok, kicsit az én házam is. Az elődje a herényi kultúrház volt, ahol a háború után népszínműveket adtunk itt élő. A szovjet hadsereg faluparancsnokához nekem kellett elmennem, hogy az előadást engedélyezze. Mellesleg egy ukrán parancsnok volt. Szerepelt a népszínművekben az ikertestvérem és Mészáros Józsi is, volt olyan, amiben én voltam a bonviván, a hős szerelmes. Ha most a tükörbe nézek, egy vénembert látok, nem is hiszem el, hogy én vagyok – mondta a professzor, és megköszönte Hotzi Ferencnek, hogy volt kedves a könyvben is előforduló népdalokat fújni itt. Az új könyvről szólva elárulta:

– Megleptem saját magamat is azzal, hogy a legtöbbet Istenről, a hitről írtam. De ezekkel a kérdésekkel előbb-utóbb mindenkinek szembe kell nézni, és el kell számolni önmagával. Azt mondják, háromféle ember van. Az egyik, aki keresi Istent és meg is találja, a másik, aki keresi Istent, de még nem találta meg, harmadik, aki nem is keresi Istent, mégis megtalálja. Én azok közé tartozom, akik megtalálták.

Érezze magát mindenki személyesen megölelve

–Öregkorára az ember nagyon megváltozik. A volt bonviván már csak csoszogni tud, labilis lett az érzelemvilágom, meghatódtam azon, hogy ilyen sokan eljöttek. Érezze magát mindenki személyesen megölelve, hogy meghallgattak, hogy kíváncsiak voltak, egy ilyen vénember mit tud mondani. Ez a könyv egy kicsit más, mint a többi. Mindig egy kicsit lehet olvasni, mert a gondolatok új gondolatokat szülnek. A magyartanárom jut eszembe, aki azt mondta, hogy ne a szemetekkel olvassatok, hanem az eszetekkel, főként a szívetekkel.

A professzor Németh Lászlót is felidézte, aki népi író volt és orvos is. Ő írta, hogy a jó könyvet nem lehet egyszerűen végigolvasni, azt időnként le kell tenni. Az általa kiváltott gondolatokkal babrálni kell. Az így előállított gondolatok erősebbekké válnak. Ha elgondoljuk ezeket a gondolatokat, akkor életre kelnek.