Ezen a vasi településen példát mutatnak a fenntartható hulladékkezelésben

Megépült az ország egyik legmodernebb hulladékhasznosító üzeme, a szemenyei központú Zero Waste Group Kft. kezelésében, amely a szelektív gyűjtésből származó maradékot évente 110 ezer tonnás kapacitással dolgozza fel. A hulladék innen cementgyárakba és erőművekbe kerül, energetikailag hasznosul, de a cél már nemcsak ez – hanem az is, hogy a lehető legtisztább anyagok körforgásba kerüljenek. Az 5 milliárd forintos beruházással megvalósult létesítmény nemcsak technológiai mérföldkő, hanem szemléletformáló központ is.

Üzemátadás Szemenye területén: példát mutatnak a fenntartható hulladékkezelésben. Fotó: Novák Roland

Szemenyei üzemátadó

- Ez nem csupán egy üzemátadás, hanem egy új fejezet kezdete – közösen írjuk a jövő fenntartható történetét – mondta köszöntőjében Sarkadi Attila, a Zero Waste Group ügyvezető-tulajdonosa. Hozzátette: a hulladékok közé keveredő akkumulátorok komoly tűzvédelmi kihívást jelentenek, ezért további fejlesztésekre van szükség.

A tulajdonostárs, Dominik Wiedner szerint a beruházás példát mutat arra, hogyan lehet alternatív, innovatív hulladékkezelési megoldásokkal a logisztikai és környezetvédelmi szempontokat is összehangolni.

Az eseményen részt vett Lantos Csaba energiaügyi miniszter is, aki úgy fogalmazott:

Ez az üzem nemcsak a legmodernebb technológiát képviseli, de egyben példa is arra, hogyan lehet a fenntarthatóság és a versenyképesség kéz a kézben járó cél.

Hangsúlyozta, hogy a létesítmény évente 120 ezer tonna hulladékot hasznosít újra, és több mint 260 ezer tonna szén-dioxid kibocsátását váltja ki.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a társadalmi szemléletváltozást méltatta. Szerinte a szeméttel mindig is próbáltunk valamit kezdeni – sokáig csak eltüntettük szem elől: bíztunk a szélre, az árra, hadd vigye. Szerinte ma már