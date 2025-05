Közbiztonság, Civil Alap, rendezvények: Szentgotthárdon testületi ülést tartottak

Civilek, városrészek és támogatások

Döntöttek a civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának módosításáról is. A 6 millió forintos keretet 8,5 millió forinttal emelték meg. A városrészi keret 7 millió forint lett, az egységesen minden városrészre jutó 500.000 forint felett sávos elosztással további forrásokhoz jutnak a városrészek a programjaik megvalósításához, illetve a tavaly zárolt összegekre (összesen 2.500.000 Ft) is pályázhatnak. A civil keret 4 millió Forint, amelyből 750.000 forintig Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa igényelhet támogatást, a művésztelepre fordítható összeget pedig 1.000.000 Ft-ban határozták meg.

A civil szervezeteket és városrészeket támogató alap első pályázati ciklusában beérkezett kérelmeket is elbírálták. Az ülésen több mint 2.000.000 Ft kiosztásáról döntöttek, így hittantábor, főzőverseny, kirándulás, eszközbeszerzés, horgászverseny és városrészi programok is megvalósulhatnak az önkormányzat támogatásával a június 30-ig tartó időszakban. A szentgotthárdi barokk templom főbejáratának felújítását a Nagyboldogasszony Plébánia kérelmének megfelelően 1 millió Forinttal támogatták. Napirendre került a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium kérelme is: az iskola által az iskola tanulói számára második alkalommal szervezett római zarándokút költségeihez 12.000 Ft/fő összeg támogatást biztosítanak. A Magyar Nyugat Könyvkiadó könyvkiadás iránti kérelmét – Prof. dr. Széll Kálmán „Alkonyati gondolatok” munkacímet viselő és a közeljövőben megjelenő könyvét – 200.000 Ft-tal támogatta. Az Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport Egyesület csónakbeszerzési kérelmére később, az egyesület pályázatának elbírálását követően térnek vissza.

Fotó: Szép Renáta