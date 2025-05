Rollerbalesetekről és színháztámogatásról - Ülésezett a szombathelyi gazdasági bizottság

Szombathely 2024. évi közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről számol be a Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Koncz Gabriella r.ezredes a májusi közgyűlésen, csütörtökön. Az előterjesztést hétfőn már tárgyalta a Gazdasági és Jogi Bizottság. A rendőrkapitány felszólalásából kiderült: bár országosan a bűncselekmények száma emelkedett, a Szombathelyi Rendőrkapitányság illetékességi területen, és azon belül Szombathelyen is az összbűncselekmény- és a közterületi bűncselekményszámok visszaestek. Ennek egyik oka a fokozottabb rendőri jelenlét a közterületeken, amiről sok pozitív visszajelzést kaptak. A másik ok: az átvezénylések kevésbé érintették a Szombathelyi Rendőrkapitányságot, így több rendőr tudott helyben szolgálatot teljesíteni.

Dr. Koncz Gabriella r. ezredes, a Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője összegezte az elmúlt év adatait: javultak a mutatók

Fotó: Cseh Gábor

A közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedések között a rendőrkapitány kiemelte az ittas vezetők kiszűrésére irányult ellenőrzéseiket: 4000 helyett tavaly több, mint 8000 ellenőrzést végeztek. Ennek köszönhetően sikerült csökkenteni az ittasan okozott balesetek számát a rendőrkapitányság illetékességi területén.

A beszámolóból az is kiolvasható: 8182-ből 152 alkalommal mutatott pozitív jelet az alkoholszonda, abból 148 esetben gépi meghajtású, 4 esetben pedig nem gépi meghajtású járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök.

Előrelépés a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők ügyében

Dr. Koncz Gabriella szólt azokról a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkről is, akik a Fő téren és annak környékén több jogsértést követtek el az elmúlt években. A beszámolóból kiolvasható az is, az ügyek nagy részét, amelyekben gyermekkorú volt az elkövető, csak eljárás megszüntetéssel tudták befejezni, amíg az elkövetők el nem jutottak odáig, hogy már 12 év felett is büntetendő bűncselekményt követtek el (pld: rablás, felfegyverkezve elkövetett rablás, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak). Két ilyen elkövetővel szemben a járási ügyészség vádat emelt.

"Az időközben fiatalkorúvá vált elkövetőkkel szemben már eredményes, vádemeléssel végződő eljárásokat folytathattunk, ezen eljárások kapcsán több esetben az elkövetők a Budapesti Javítóintézetbe, vagy a Tököli Fiatalkorúak BV Intézetébe kerültek elhelyezésre. Több elkövetőt a Szombathelyi Járásbíróság előterjesztésünkre és az ügyészi indítványra letartóztatott.

Fentiekben említett eljárásainkban a Szombathelyi Rendőrkapitányságon 20 kiskorú személy ellen indítottunk büntetőeljárást.

Az eljárások egy része még mindig folyamatban van. Az általuk elkövetett bűncselekmények nagy része jellemzően a garázdaság és lopás, azonban emellett előfordul rablás, jármű önkényes elvétele, kábítószerbirtoklás, gyermekpornográfia, rongálás, csalás és kényszerítés bűncselekmény is" - olvasható a rendőrkapitány beszámolójában.