Nem hinnéd, mennyibe kerül egy kiló cseresznye - Körbenéztünk a szombathelyi piacon

Bő a választék a szombathelyi piacon

Egyre nagyobb a kereslet a friss gyümölcsök iránt - így tapasztalja Horváth Emil is. Az almák, körték között kandikál már a nektarin is, a félbevágott dinnye pedig már messziről mosolyog. Azt mondja: hétvégén többen vitték gyermeknap alkalmából. A görög fajta görögdinnyét ajánlja most: ennek vékonyabb a héja, szép érett belülről.

Paprika, paradicsom, uborka és virágpalántákból is bő választékot találtunk a szombathelyi piacon. Akinek megsínylette a növénye az elmúlt hetek hűvös időjárását, még cserélheti, pótolhatja.