A friss zöldek között piroslik már az eper, anyák napi virágözön– szombati vizit a szombathelyi piacon

Mikor, ha nem most – mondja Horváth Márton őstermelő, akitől afelől érdeklődöm, keresik-e a virágot a szombathelyi piacon. Klasszikus egynyáriakból- begónia, muskátli, margaréta - bő a választék, cserépbe, ládába, otthonra, ajándékba is viszik a növényeket. Odabent hasonlóan hosszú a sor a virágos standoknál. Friss, vágott virágot is több helyen kínálnak: egy szál rózsa 1000, a margaréta 4-500 forintba kerül. Klasszikus anyák napi ajándék a gyöngyvirág - csokorja 600 forint.

Bőséges a virágválaszték a szombathelyi piacon

Fotó: Cseh Gábor

A zöld ötven árnyalata tűnik fel a vásárcsarnokban: palánták, friss fejessaláta, sóska, spenót, uborka, újhagyma, lestyán sorakozik az árusoknál. Feltűnően szépek a retkek, több helyen látunk zellert és karalábét, és igazi különlegességekre is bukkanunk így május elején: megjelent a dinnye és az újburgonya.

Szombati vizit a szombathelyi piacon

A tavasz kedvenc gyümölcséből, az eperből is van már magyar fajta – igaz, hogy fóliában termett, de hazai. Völgyesi József Zalából érkezett a pirosló gyümölccsel, amelyet méretre válogatva árul - a nagyobbak kilója 3400, a kisebbeké 2400 forint. Azt mondja: kicsit nehezen indult a szezon a borongós időben, most meg olyan hirtelen berobbant a meleg, hogy árnyékolni kell a palántákat. Jó hír: ízletes a hazai eper, és nem kell már olyan sokat várni a szabadföldi fajtára sem.

Fotó: Cseh Gábor

Ígéretesnek tűnik az idei gombaszezon is - árulja el Kalauz József. Sőt, az eleje véget is ért: kucsmagombából bő mennyiséget lehetett szedni a környező erdőkben. Ízletes csiperkéből is talált már gyönyörű, méretes darabokat, de nagyon kellene az eső, hogy szépen sorban most már előbújjon a többi kalapos is.